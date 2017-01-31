Юри Ратас — RusDelfi: никто в Европе не знает, какой в итоге окажется внешняя политика президента Трампа

В понедельник, 30 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал интервью русскому Delfi, в котором, среди прочего, ответил на вопросы о миграционной политике нового президента США.

Сейчас внимание мировых СМИ приковано к первым шагам Дональда Трампа, который своими указами ужесточил правила въезда в США гражданам семи стран. Какова ваша точка зрения относительно этого указа?

Прежде всего, мы должны признать, что никто из нас в Европе особенно не знает, какой в итоге окажется политика президента Трампа именно во внешнеполитическом смысле. Я считаю, что здесь слишком много мифов и слишком много таких ”подброшенных” вопросов. Дональд Трамп избран демократически, избран в стране, где демократия была столетиями. Безусловно, Эстония поддерживает избрание Дональда Трампа президентом, желает ему сил. Эстония и США были близкими странами, близкими союзниками, и, разумеется, наше желание, чтобы эти хорошие союзнические отношения и также хорошие экономические отношения продолжались. И я очень надеюсь, что Эстония сделает для этого все, но для этого сделают все и США и новоизбранный президент Дональд Трамп.

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Почему в Эстонии не сразу отреагировали на этот указ?

Позиция Эстонии в миграционной политике была такова, что мы никогда не говорили, что Эстония не примет ни одного беженца. Эстония говорила, что мы хотим этих людей сюда. Пункт 1: хорошо, если у них есть семьи. Пункт 2: хорошо, если у них есть предыдущий опыт работы в какой-то конкретной сфере, чтобы они могли сносить вклад и здесь.

Эстония к настоящему времени приняла приблизительно 77 беженцев. Что очень важно, это на самом деле сотрудничество государства и местного самоуправления, чтобы когда беженцы прибывают сюда, эта жизненная среда, изучение языка, возможность работы были им созданы. Мы считаем это в данный момент позитивным примером, что те люди, которые сюда прибыли, на самом деле остались в Эстонии, эти 77 беженцев. Что с одной стороны Эстония очень точна в выяснении прошлого, биографии, навыков этих людей. Мы, безусловно, заинтересованы и предлагаем помощь только тем людям, которые бегут от войны.

Безусловно, не в интересах Эстонии в данный момент помогать тем людям, которые являются экономическим беженцами. Потерявшие свой дом люди, которые бегут от войны, — им Эстония готова оказать помощь. Миграционная политика была довольно твердо согласована и в Евросоюзе, во время председательства Мальты с большой вероятностью эти принципы миграционной политики снова выложат на стол.

В субботу состоялся телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина. Многие ждали, что будет разговор о санкциях. Как вы думаете, Трамп может отменить санкции?

Все что-то считают. Одни считают, что они говорили одно, другие считают, что они говорили другое, но мы сегодня не очень много знаем, о чем говорили руководители двух стран. Ясно то, что их телефонный разговор и их поступки касаются намного большего числа стран мира, чем только США или Российской Федерации. И я верю, что по дипломатическим каналам и через дипломатию как можно быстрее будут опубликованы те месседжи, которые высказали в телефонной беседе президенты двух стран.