29.01.2018, 16:11

Юри Ратас проведет встречу с Терезой Мэй

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас проведет встречу с Терезой Мэй
Jüri Ratas ja Theresa MayFoto: NIKLAS HALLE

Сегодня вечером премьер-министр Юри Ратас вылетает с визитом в Лондон, откуда в среду утром отправится в Дублин.

Завтра в Лондоне Юри Ратас проведет встречу с главой правительства Великобритании Терезой Мэй и британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном. Утром премьер-министр откроет торги на Лондонской бирже, а затем расскажет об эстонском цифровом обществе и возможностях инвестирования в цифровую отрасль экономики.

В Дублине Юри Ратас встретится со своим ирландским коллегой Лео Варадкаром и президентом Ирландии Майклом Д. Хиггинсом. Кроме того, Ратас выступит в Институте международных отношений и европейских исследований с докладом ”Когда история рифмуется со случаем. Эстонский опыт председательства в Совете Европейского союза”.

На встречах Ратас обсудит вопросы, касающиеся обороны и ситуации с безопасностью в мире, а также темы развития технологий будущего и укрепления сотрудничества в цифровой области. Также будут затронуты и актуальные вопросы, касающиеся Европейского союза. В Дублине премьер-министра будет сопровождать бизнес-делегация, чей визит в Ирландию был организован Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS).

В Лондоне и Дублине премьер-министр также встретится с представителями эстонской общины и друзьями Эстонии и примет участие в концерте Камерного хора Эстонской филармонии, посвященном 100-летней годовщине Эстонской Республики

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