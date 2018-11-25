25.11.2018, 09:56

Юри Ратас принимает участие во внеочередном заседании Совета ЕС по Брекситу

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rus.delfi.ee
EST
Brexit
BrexitFoto: Thierry Charlier, AFP

Сегодня премьер-министр Юри Ратас примет участие в проходящем в Брюсселе внеочередном саммите глав 27 государств и правительств Европейского союза, посвящённом выходу Великобритании из ЕС.

На встрече лидеров 27 государств Европейского союза планируется обсудить и одобрить договор о выходе Великобритании из Европейского союза, а также сопутствующую декларацию о дальнейших взаимоотношениях.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, соглашение, достигнутое в результате сложных переговоров, позволяет организованно двигаться дальше в процессе выхода Великобритании из ЕС. ”Договор о выходе Великобритании из ЕС, уже одобренный британским правительством, придаёт чувство уверенности гражданам и бизнесу. Защищены интересы 27 государств Европейского союза, в том числе Эстонии. Вместе с тем нам предстоит пройти ещё долгий путь, — отметил Ратас. — Мы должны сосредоточиться на сохранении наших тесных отношений. Великобритания есть и останется нашим ближайшим союзником и партнером во многих вопросах от безопасности до экономики”.

В плане глав государств и правительств ЕС также обсуждение с председателем Европейского парламента Антонио Таяни. Также 27 лидеров ЕС встретятся с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Внеочередной саммит ЕС созвал постоянный председатель Совета ЕС Дональд Туск после встречи с возглавляющим переговоры по Брекситу со стороны ЕС Мишелем Барнье, который 15 ноября представил согласованный на уровне участников переговоров проект договора о выходе Великобритании из ЕС.

22 ноября Дональд Туск послал 27 государствам ЕС проект политической декларации, которая ляжет в основу дальнейших отношений между Европейским союзом и Великобританией.

Премьер-министр Юри Ратас вернётся в Эстонию сегодня вечером.

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