Юри Ратас примет участие в посвященных 100-летию Эстонии мероприятиях, которые пройдут в Финляндии и Швеции

Сегодня премьер-министр Юри Ратас примет участие в проходящих в Турку и Стокгольме мероприятиях, посвященных 100-летней годовщине Эстонской Республики.

После обеда Ратас произнесет речь на торжественном собрании в Университете Турку, где наряду с премьер-министром Эстонии выступит также экс-президент Финляндии Тарья Халонен.

Вечером премьер-министр Ратас вместе с министром информационных технологий Швеции Петером Эрикссоном примет участие в торжественном ужине, который состоится в рамках фестиваля эстонской культуры в Стокгольмской Ратуше.

Завтра утром Юри Ратас встретится со своим шведским коллегой Стефаном Лёвеном, чтобы обсудить эстонско-шведские отношения, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, сотрудничество в сфере киберзащиты, а также такие актуальные для Европейского союза темы, как следующий долгосрочный бюджет ЕС, цифровое развитие и Brexit.

Премьер-министр вернется в Эстонию завтра после обеда.