Юри Ратас примет участие в церемонии прощания с Гельмутом Колем

В следующую субботу, 1 июля, премьер-министр Эстонии Юри Ратас примет участие в церемонии прощания с бывшим канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Мероприятие пройдет в Страсбурге, пишет rus.err.ee.





"Гельмут Коль был великим европейцем и близким другом Эстонии. Его вклад в восстановление Германии и создание Европейского союза неоценим.Обязанность нас всех -продолжать работу и развивать взгляды Гельмута Колая на единство Европы",- сказал Юри Ратас.

Акт прощания c "канцлером германского единства", как его называют соотечественники, состоится в здании Европейского парламента в Страсбурге. Он начнется в 11 часов и будет продолжаться два часа, передает "Немецкая волна".

На церемонии запланированы выступления федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, председателя Европарламента Антонио Таяни, главы Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего президента США Билла Клинтона.