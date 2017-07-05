Юри Ратас представил Европарламенту тему председательства Эстонии в ЕС

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас в среду, 5 июля, представил в Европейском парламенте в Страсбурге приоритетные темы председательства Эстонии в совете ЕС.

По словам Ратаса, задача Эстонии по время председательства — двигаться вперед для достижения позитивных целей ЕС, передает rus.err.ee.

"Я надеюсь, наше председательство запомнится тем, что позволит Европе оставить кризисы позади и вновь смотреть в будущее с оптимизмом", — сказал Юри Ратас.

Приоритетные направления председательства Эстонии в ЕС — это развитие открытой и инновационной экономики в Европе, всестороннее и устойчивое развитие сообщества, повышение безопасности Европы и чувства защищенности ее граждан, а также развитие дигитальной Европы, в которой обеспечено свободное перемещение данных.

Юри Ратас сказал, что история Эстонии подтверждает ее умение использовать свои возможности и страна намерена продемонстрировать этот навык в ходе председательства: "Мы дважды в истории получали шанс добиться независимости. И мы дважды ее добивались. Так что в этом смысле мы эксперты по использованию возможностей".