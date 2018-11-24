Юри Ратас предложит президенту кандидатуру нового министра внутренних дел

”Благодарю Андреса Анвельта за всю его самоотдачу и вклад в работу правительства. Он всецело отстаивал интересы своей сферы, о чем говорят очень важные, необходимые и долгожданные повышения заработных плат в сфере внутренней безопасности”, — сказал премьер-министр. ”Андрес Анвельт боролся за повышение безопасности нашей повседневной жизни, и я уверен, что, став министром, Катри Райк продолжит эту важную работу”.

Прежнего министра освобождает от должности и назначает нового министра президент Керсти Кальюлайд. Новый министр вступает в должность с того момента, как он принесет присягу перед Рийгикогу. Парламент соберется на дополнительное заседание в понедельник в 11 часов.