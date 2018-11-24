24.11.2018, 16:50

Юри Ратас предложит президенту кандидатуру нового министра внутренних дел

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019
Keskerakonna uus hüüdlause tutvustamine. Valimised 2019Foto: Karin Kaljuläte

В понедельник утром премьер-министр Юри Ратас вручит президенту прошение об отставке министра внутренних дел Андреса Анвельта и предложит кандидатуру Катри Райк на пост нового министра, сообщается в пресс-релизе правительства.

”Благодарю Андреса Анвельта за всю его самоотдачу и вклад в работу правительства. Он всецело отстаивал интересы своей сферы, о чем говорят очень важные, необходимые и долгожданные повышения заработных плат в сфере внутренней безопасности”, — сказал премьер-министр. ”Андрес Анвельт боролся за повышение безопасности нашей повседневной жизни, и я уверен, что, став министром, Катри Райк продолжит эту важную работу”.

Прежнего министра освобождает от должности и назначает нового министра президент Керсти Кальюлайд. Новый министр вступает в должность с того момента, как он принесет присягу перед Рийгикогу. Парламент соберется на дополнительное заседание в понедельник в 11 часов.

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