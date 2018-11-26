26.11.2018, 19:55

Юри Ратас после голосования: глобальный договор ООН о миграции не является юридически обязывающим документом

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полный текст заявления премьер-министра
rus.delfi.ee
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Юри Ратас после голосования: глобальный договор ООН о миграции не является юридически обязывающим документом
Foto: Ilmar Saabas

Эстония всегда считала важным международное сотрудничество и совместный поиск решения мировых проблем. Твердой гарантией нашей независимости и суверенитета является принадлежность к международным организациям и сотрудничество с государствами, разделяющими наши идеалы. Это заставляет голос столетней Эстонии звучать в мире гораздо более мощно. Из тех же принципов мы исходили и при обсуждении глобального договора о миграции, говорит в своем заявлении премьер-министр Юри Ратас.

Глобальный договор ООН о миграции не является юридически обязывающим документом. Этот принцип ясно отражен в седьмой статье, и к такому же выводу пришел канцлер юстиции Эстонской Республики. Также однозначно в документе подчеркивается, что он поддерживает суверенное право каждого государства самому формировать свою миграционную политику. Мы и в дальнейшем будем самостоятельно решать, кого, в каком количестве принимать и принимать ли вообще, как мы будем защищать наши границы.

Глобальный договор ООН о миграции выступает против нелегальной миграции и поддерживает возвращение нелегально въехавших в страну людей на родину. Договор подчеркивает важность эффективной охраны границ для обеспечения безопасности. Он помогает укрепить международное сотрудничество в сфере миграции.

Также декларация подчеркивает важность борьбы с торговлей людьми и контрабандой, а также защиты прав в первую очередь женщин и детей. Договор помогает также обеспечивать соблюдение прав жителей Эстонии в иностранных государствах. Таким образом мы выражаем свое желание вместе с другими странами мира решать возникающие проблемы.

Договор не налагает ни на нас, ни на одно другое из более чем 180 планирующих поддержать его государств тяжелых обязательств, о которых так много говорилось. Принцип работы ООН основывается на сотрудничестве и поиске решений, а не на проблемах и обязательствах.

Детальное обсуждение глобального договора о миграции показало, что у правительства в данном вопросе отсутствует консенсус. Поэтому 39 депутатов инициировали парламентское заявление, так как у Рийгикогу, согласно Конституции, есть мандат решать важные вопросы государственной жизни.

Я сам долгое время проработал в Рийгикогу, а также и в качестве премьер-министра всегда подчеркивал важность роли парламента и его права на принятие решений.

Правовед и один из авторов Конституции Эстонии Юри Райдла подчеркивал, что Эстония является парламентской республикой и обсуждение вопросов в Рийгикогу является не кризисом, а торжеством парламентаризма. Я выражаю признательность всем парламентским партиям и членам Рийгикогу, которые сформировали свое мнение по данному вопросу и отстаивали его.

Широкое обсуждение является необходимым и позитивным шагом. Оно должно основываться на фактах, взаимном уважении и уважении по отношению к жителям Эстонии.

Однако мы стали свидетелями подогревания страхов и попыток влиять на общественное мнение ложью, свидетелями распространения дезинформации. Предвыборный период не оправдывает двуличности и раздувания неразберихи, а также попыток сломать наш сформировавшийся внешнеполитический курс. И конечно, ни одна даже самая горячая тема не оправдывает насилия.

Народ Эстонии всегда умел выражать свой настрой и свое мнение мирным путем. Так мы поступали в дни Поющей революции, стоя в Балтийской цепочке и восстанавливая свою независимость. Так мы поступали 15 мая 1990 года, вместе заставив отступить с Тоомпеа Интердвижение, и мы до сегодняшнего дня этим гордимся. Однако сегодня демонстрация перед Рийгикогу переросла в насилие. Это неприемлемо. Вместо рук и ног в нашем столетнем государстве должны говорить губы, головы и сердца.

Я неоднократно обещал, что при поддержке глобального договора о миграции ООН мы будем исходить из сегодняшнего заявления Рийгикогу. Я уважаю и выражаю признание решению парламента поддержать глобальный договор ООН о миграции".

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