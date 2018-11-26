Юри Ратас после голосования: глобальный договор ООН о миграции не является юридически обязывающим документом

Детальное обсуждение глобального договора о миграции показало, что у правительства в данном вопросе отсутствует консенсус. Поэтому 39 депутатов инициировали парламентское заявление, так как у Рийгикогу, согласно Конституции, есть мандат решать важные вопросы государственной жизни.
Я сам долгое время проработал в Рийгикогу, а также и в качестве премьер-министра всегда подчеркивал важность роли парламента и его права на принятие решений.
Правовед и один из авторов Конституции Эстонии Юри Райдла подчеркивал, что Эстония является парламентской республикой и обсуждение вопросов в Рийгикогу является не кризисом, а торжеством парламентаризма. Я выражаю признательность всем парламентским партиям и членам Рийгикогу, которые сформировали свое мнение по данному вопросу и отстаивали его.
Широкое обсуждение является необходимым и позитивным шагом. Оно должно основываться на фактах, взаимном уважении и уважении по отношению к жителям Эстонии.
Однако мы стали свидетелями подогревания страхов и попыток влиять на общественное мнение ложью, свидетелями распространения дезинформации. Предвыборный период не оправдывает двуличности и раздувания неразберихи, а также попыток сломать наш сформировавшийся внешнеполитический курс. И конечно, ни одна даже самая горячая тема не оправдывает насилия.
Народ Эстонии всегда умел выражать свой настрой и свое мнение мирным путем. Так мы поступали в дни Поющей революции, стоя в Балтийской цепочке и восстанавливая свою независимость. Так мы поступали 15 мая 1990 года, вместе заставив отступить с Тоомпеа Интердвижение, и мы до сегодняшнего дня этим гордимся. Однако сегодня демонстрация перед Рийгикогу переросла в насилие. Это неприемлемо. Вместо рук и ног в нашем столетнем государстве должны говорить губы, головы и сердца.
Я неоднократно обещал, что при поддержке глобального договора о миграции ООН мы будем исходить из сегодняшнего заявления Рийгикогу. Я уважаю и выражаю признание решению парламента поддержать глобальный договор ООН о миграции".