Глобальный договор ООН о миграции не является юридически обязывающим документом. Этот принцип ясно отражен в седьмой статье, и к такому же выводу пришел канцлер юстиции Эстонской Республики. Также однозначно в документе подчеркивается, что он поддерживает суверенное право каждого государства самому формировать свою миграционную политику. Мы и в дальнейшем будем самостоятельно решать, кого, в каком количестве принимать и принимать ли вообще, как мы будем защищать наши границы.

Глобальный договор ООН о миграции выступает против нелегальной миграции и поддерживает возвращение нелегально въехавших в страну людей на родину. Договор подчеркивает важность эффективной охраны границ для обеспечения безопасности. Он помогает укрепить международное сотрудничество в сфере миграции.

Также декларация подчеркивает важность борьбы с торговлей людьми и контрабандой, а также защиты прав в первую очередь женщин и детей. Договор помогает также обеспечивать соблюдение прав жителей Эстонии в иностранных государствах. Таким образом мы выражаем свое желание вместе с другими странами мира решать возникающие проблемы.

Договор не налагает ни на нас, ни на одно другое из более чем 180 планирующих поддержать его государств тяжелых обязательств, о которых так много говорилось. Принцип работы ООН основывается на сотрудничестве и поиске решений, а не на проблемах и обязательствах.