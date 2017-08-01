Юри Ратас посетит Найссаар, Прангли и Аэгна

Сегодня премьер-министр Юри Ратас в рамках турне по малым островам отправится на острова Найссаар, Прангли и Аэгна.

В ходе турне глава правительства посетит Мариинскую церковь на Найссааре и встретится с жителями острова, сообщает Росканцелярия. Примерно в середине дня премьер-министр Ратас навестит остров Прангли, где ознакомится с Пранглиской основной школой и церковью св. Лаврентия, а также с памятником погибшему в 1941 году пароходу ”Ээстиранд”.

Во второй половине дня премьер-министр прибудет на Аэгна, где посетит здание порта, пункт спасения и Дом природы острова. В программе также встреча с жителями островов Прангли и Аэгна, чтобы обсудить с ними проблемы общин малых островов.

Сегодняшний визит представляет собой часть турне премьер-министра по малым островам в целях ознакомления с местными условиями жизни и обсуждения назревших вопросов. Ранее Юри Ратас посетил Рухну, Абрука и Вильсанди, острова Кихну и Манилайд.

4 августа премьер-министр планирует посетить и Вормси.