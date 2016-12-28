Премьер-министр Эстонии Юри Ратас подтвердил, что правительство поставило перед собой цель ликвидировать уездные управы, поскольку после проведения административной реформы необходимость в них исчезнет, передает rus.err.ee.

Как пишет в среду, 28 декабря, портал новостей вещания ERR.ee, такое мнение Юри Ратаса опубликовала региональная газета Meie Maa.

"Наша общая цель — отказаться от уездных управ. Их задачи будут перераспределены между местными самоуправлениями и подведомственными им учреждениями", — отметил Ратас.

Ранее идею упразднения института уездных управ высказал министр по делам государственного управления Михаил Корб.

"Главная цель — снижение бюрократии, избежание ситуации дублирования полномочий, дублирования заданий. Нужно сделать систему управления государством прозрачной", — говорил он.