Как пишет в среду, 28 декабря, портал новостей вещания ERR.ee, такое мнение Юри Ратаса опубликовала региональная газета Meie Maa.
"Наша общая цель — отказаться от уездных управ. Их задачи будут перераспределены между местными самоуправлениями и подведомственными им учреждениями", — отметил Ратас.
Ранее идею упразднения института уездных управ высказал министр по делам государственного управления Михаил Корб.
"Главная цель — снижение бюрократии, избежание ситуации дублирования полномочий, дублирования заданий. Нужно сделать систему управления государством прозрачной", — говорил он.