04.11.2018, 11:30

Юри Ратас отправляется с визитом в Казахстан

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rus.delfi.ee
EST
Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас сегодня отправляется с визитом в Казахстан. Во время визита премьера будут сопровождать представители 25 эстонских предприятий, которые ищут в Казахстане возможности для сотрудничества, в том числе в области транспорта и логистики, электронных услуг и переработки отходов.

Казахстан является государством с крупнейшей экономикой в Центральной Азии, а также важным стратегическим партнером для Европейского союза. По словам Ратаса, эстонские предприниматели испытывают большой интерес к рынку Казахстана. Кроме того, в последние годы несколько вырос товарообмен, но в целом экономические отношения двух стран находятся на скромном уровне.

Наши предприниматели видят возможности сотрудничества во всем, что касается инноваций и электронных услуг, а также и в машиностроительной, пищевой и оборонной промышленности. Помимо этого, целью визита является развитие сотрудничества Эстонии и Казахстана в области образования и науки. В университетах Эстонии достаточно мест для стремящихся к знаниям казахских студентов и ученых”, — отметил Ратас.

Ратас примет участие в открытии бизнес-центра в Астане, расскажет на форуме ”Цифровой мост” о развитии и возможностях эстонского электронного государства, а также вручит премию за лучшую цифровую инициативу. Кроме того, Ратасу предстоят встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами группы по дружеским связям между Эстонией и Казахстаном из нижней палаты Парламента Республики Казахстан.

Во вторник Ратас посетит деревню Петровка, отметившую свое 125-летие и имеющую эстонские корни, а также откроет мемориальный камень в комплексе ”АЛЖИР”. Визит делегации предпринимателей, сопровождающей премьер-министра, организован Фондом содействия развитию предпринимательства (EAS).

Премьер-министр вернется в Эстонию вечером 6 ноября.

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