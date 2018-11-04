Юри Ратас отправляется с визитом в Казахстан

Казахстан является государством с крупнейшей экономикой в Центральной Азии, а также важным стратегическим партнером для Европейского союза. По словам Ратаса, эстонские предприниматели испытывают большой интерес к рынку Казахстана. Кроме того, в последние годы несколько вырос товарообмен, но в целом экономические отношения двух стран находятся на скромном уровне.

”Наши предприниматели видят возможности сотрудничества во всем, что касается инноваций и электронных услуг, а также и в машиностроительной, пищевой и оборонной промышленности. Помимо этого, целью визита является развитие сотрудничества Эстонии и Казахстана в области образования и науки. В университетах Эстонии достаточно мест для стремящихся к знаниям казахских студентов и ученых”, — отметил Ратас.

Ратас примет участие в открытии бизнес-центра в Астане, расскажет на форуме ”Цифровой мост” о развитии и возможностях эстонского электронного государства, а также вручит премию за лучшую цифровую инициативу. Кроме того, Ратасу предстоят встречи с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, премьер-министром Бакытжаном Сагинтаевым, председателем Сената Касым-Жомартом Токаевым и членами группы по дружеским связям между Эстонией и Казахстаном из нижней палаты Парламента Республики Казахстан.