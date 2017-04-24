Юри Ратас одобрил решение полиции взять мотоциклиста-лихача на таран

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя произошедший в ночь на субботу и наделавший много шума инцидент, написал на своей странице в Facebook, что полицейские выполняют свою повседневную работу в напряженных условиях, зачастую рискуя во имя нашей безопасности своими жизнями и здоровьем.

”В определенных ситуациях работники полиции должны принимать решения очень быстро, принимая во внимание все обстоятельства и сохраняя безопасность людей”, — отмечает он.

”В данном случае не имеющий право на управление мотоциклист на высоких скоростях в течение долгого времени игнорировал данный ему полицией знак остановиться, подвергнув опасности как свою жизнь и жизнь своего пассажира, так и жизни всех невинных участников дорожного движения. Полиция была вынуждена принять оперативное решение для прекращения опасной ситуации. И это им далось. Выражаю полиции признательность за решительное вмешательство, благодаря которому удалось избежать более серьезных последствий. За инициацию ситуации и риск собственной жизнью и жизнью невинных людей полностью ответственен совершавший опасные действия мотоциклист, и он должен вынести из этого случая серьезные уроки”, — написал Ратас.

Председатель правовой комиссии Рийгикогу Яанус Карилайд также считает, что действия полицейских в данной ситуации достойны признания и что критика в их отношении совершенно непонятна. ”Мчащийся на больших скоростях водитель без прав, убегающий от полиции, представляет угрозу не только для себя и своих попутчиков, но и для всех жителей города. Его было необходимо остановить, и я выражаю сотрудникам полиции признательность за это не только как политик, но и как отец”, — сказал Карилайд и добавил, что полицейские хорошо обучены справляться с подобного рода ситуациями, и их выучка также достойна похвалы.