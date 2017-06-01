01.06.2017, 22:10

Юри Ратас: объявлять вотум недоверия Свену Сестеру было не за что

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас: объявлять вотум недоверия Свену Сестеру было не за что
Foto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас, отвечая на вопросы журналистов относительно вотума недоверия министру финансов Свену Сестеру, сказал, что правительство и коалиционные фракции не поддерживают выражение вотума недоверия, который был инициированный оппозицией, передает rus.err.ee.

Юри Ратас подчеркнул, что коалиция за последние полгода смогла провести сразу несколько очень важных реформ и добавил, что в этом есть и заслуга Свена Сестера. "Так за что же объявлять ему вотум недоверия?", — задается вопросом Юри Ратас.

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