Юри Ратас объяснил, почему решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России

Премьер-министр Юри Ратас сегодня принимает участие в благодарственном богослужении и концерте в церкви св. Иоанна в Санкт-Петербурге в честь 100-летия манифестации эстонцев в поддержку автономии. Delfi узнал у Ратаса, почему он решил начать отмечать 100-летие Эстонии в России.

Как долго вы думали, ехать в Санкт-Петербург или нет? Ханно Певкур удивляется, зачем начинать отмечать 100-летие ЭР в России. Каков Ваш ответ?

Меня познакомили с программой, посвященной 100-летнему юбилею Эстонской Республики еще в январе. Тогда же мы обозначили важные мероприятия, участие в которых премьер-министр должен принять обязательно.

Программа, посвященная юбилею нашего государства, рассчитана на три года и охватывает события от пути становления независимости государства до 100-летнего юбилея дня подписания Тартуского мирного договора. Масштабные мероприятия пройдут не только в Эстонии, но и за рубежом. Например, я приму участие в праздновании юбилея Эстонии в том числе в Риге, Брюсселе и США.

Первым главным историческим событием, которое стало ключевым для нашего государства, и с момента которого прошло ровно сто лет, является манифестация 40 тысяч эстонцев в Петрограде, современном Санкт-Петербурге. Тогда наши предки ходатайствовали о предоставлении Эстонии автономии.

Начало этим событиям было положено именно возле эстонской церкви Святого Иоанна в Санкт-Петербурге, если говорить современным языком. Таким образом, это место имеет особое значение для нашего народа, для нашего государства. Это стало отправной точкой, способствующей тому, что наш народ очнулся и стал единым целым. Это было важным центром для пробуждения эстонской нации, когда общиной из десятков тысяч эстонцев управлял в период с 1880 по 1901 годы великий символ пробуждения Якоб Хурт.

Спустя всего четыре дня после многочисленного митинга в поддержку автономии, 12 апреля 1917 года Россия подтвердила Временному правительству Эстонии, что готова предоставить автономию, после чего Временное правительство утвердило закон о предоставлении Эстонии автономии. Согласно закону, были объединены северная часть Лифляндской и Эстляндская губернии. Образовалась Эстонская национальная губерния. Разумеется, я приму участие в мероприятиях, посвященному этому событию также в церкви Михкли волости Коонга.

Собираетесь ли Вы возложить цветы или венок в память о жертвах, погибших в результате террористической атаки в Санкт-Петербурге?

Действительно, по возможности, я бы хотел почтить память погибших в метро Санкт-Петербурга и возложить цветы. Учитывая произошедшее накануне в Стокгольме трагическое событие, отдать дань памяти жертвам террора прибрело, к сожалению, более широкий смысл. Поэтому я хотел бы выразить искренние соболезнование всем семьям, друзьям и близким, чьи родные погибли в результате этих бесчеловечных актов насилия.