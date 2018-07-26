26.07.2018, 16:33

Юри Ратас обсудит с Терезой Мэй тему Брекзита и отношения с Россией

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas, Theresa May
Jüri Ratas, Theresa MayFoto: TOBY MELVILLE, REUTERS

Завтра, 27 июля премьер-министр Юри Ратас будет присутствовать в Зальцбурге по приглашению Себастьяна Курца, федерального канцлера председательствующей в Европейском союзе Австрии.

Планируется провести встречи с чешским коллегой Андреем Бабишем и премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй. Премьер-министр Эстонии примет также участие в церемонии открытия Зальцбургского фестиваля.

На встрече с канцлером Себастьяном Курцем будут совместно обсуждаться приоритеты Австрии по время ее председательства в Европейском союзе — следующая бюджетная программа ЕС, вопросы миграции, цифровой внутренний рынок, стратегия западно-балканских государств и выход Великобритании из Евросоюза.

На встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем стороны обсудят рамки бюджета Евросоюза и вопросы миграции, а с главой правительства Соединённого Королевства Терезой Мэй будет обсуждаться тема Брекзита и отношения с Россией.

Премьер-министр выразил удовлетворение, что председательства Эстонии и Австрии в Совете Европейского союза сплотили отношения обеих стран. ”Наше сотрудничество с Австрией и Болгарией в т.н. тройке стран-председателей было крайне успешным. Это дало нам возможность обратить внимание на наши общие приоритеты и в течение полутора лет осуществить в Европейском союзе значительные изменения”, — сказал Ратас.

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Австрия вместе с Эстонией и прошлым председательствующим государством Болгарией образуют тройку стран-средседателей. Страны совместно договорились о важнейших темах, на которых они сосредоточатся в последующие 18 месяцев: создание единого цифрового рынка, расширение Европейского союза, укрепление добрососедства и вопросы безопасности.
Премьер-министр вернется в Эстонию в субботу вечером.

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