Юри Ратас обсудит с Терезой Мэй тему Брекзита и отношения с Россией

На встрече с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем стороны обсудят рамки бюджета Евросоюза и вопросы миграции, а с главой правительства Соединённого Королевства Терезой Мэй будет обсуждаться тема Брекзита и отношения с Россией.

Премьер-министр выразил удовлетворение, что председательства Эстонии и Австрии в Совете Европейского союза сплотили отношения обеих стран. ”Наше сотрудничество с Австрией и Болгарией в т.н. тройке стран-председателей было крайне успешным. Это дало нам возможность обратить внимание на наши общие приоритеты и в течение полутора лет осуществить в Европейском союзе значительные изменения”, — сказал Ратас.

Австрия вместе с Эстонией и прошлым председательствующим государством Болгарией образуют тройку стран-средседателей. Страны совместно договорились о важнейших темах, на которых они сосредоточатся в последующие 18 месяцев: создание единого цифрового рынка, расширение Европейского союза, укрепление добрососедства и вопросы безопасности.

Премьер-министр вернется в Эстонию в субботу вечером.