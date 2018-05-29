29.05.2018, 21:40

Юри Ратас обсудил в Исландии укрепление сотрудничества в области культуры и науки

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Peaminister Jüri Ratase kohtumine Islandi peaministri Katrín Jakobsdóttiriga
Peaminister Jüri Ratase kohtumine Islandi peaministri Katrín JakobsdóttirigaFoto: Jürgen Randma, Riigikantselei

Премьер-министр Юри Ратас на сегодняшней встрече с руководителями государства Исландия рассмотрел возможности расширения сотрудничества между Эстонией и странами Северной Европы в области культуры и науки.

”Я высоко ценю особые и теплые дружеские отношения Эстонии и Исландии. Будучи небольшими государствами, мы хорошо понимаем, что, поддерживая друг друга, можно сделать так, чтобы наш голос на международной арене был лучше услышан. В современном мире очень важно сотрудничество и единство Эстонии и Исландии, стран Балтии и других стран Северной Европы”, — отметил Ратас после встречи с главой правительства Исландии Катрин Якобсдоттир, президентом Гвюдни Торласисом Йоханнессоном и председателем парламента Стейнгримуром Йоханном Сигфуссоном.

По оценке Юри Ратаса, одной из возможностей расширения сотрудничества является объединение с сетями фондов культуры и научного сотрудничества стран Северной Европы. ”Успешное участие в Nordplus, поддерживающем учебные поездки, обучение на протяжении всей жизни и обмен опытом, вдохновляет нас на присоединение и к другим программам сотрудничества со странами Северной Европы”, — отметил Ратас.

Помимо прочего, премьер-министр Ратас обсудил с исландской коллегой Катрин Якобсдоттир развитие цифровых технологий, экономические отношения с Европейским союзом, ситуацию на едином рынке после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, трансатлантические отношения, борьбу с изменениями климата и сотрудничество в сфере обороны, а также кибербезопасность.

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”Эстония и Исландия высоко ценят свободу в интернете, однако мы также понимаем сопутствующие этому угрозы и необходимость защищать людей в цифровом мире так же хорошо, как и на улицах”, — отметил Ратас. Кроме того, премьер-министр официально пригласил Якобсдоттир на саммит по вопросам цифровых технологий, который будет проходить осенью в Таллинне.

Ратас отметил вклад Исландии в безопасность стран Балтии, а благодаря этому и в безопасность всего НАТО, а также приверженность островного государства выполнению Парижского соглашения по изменению климата и намерение превысить поставленные в нем цели. В рамках Парижского соглашения по климату присоединившиеся к нему страны, в том числе Эстония, поставили перед собой цель на 40 процентов сократить выбросы парниковых газов по сравнению с 1940 годом.

Вечером премьер-министр встретится с местной эстонской общиной и друзьями Эстонии, чтобы отметить столетие Эстонской Республики. В этом году Исландия также отмечает сотую годовщину суверенитета: 1 декабря исполнится сто лет со дня принятия закона о союзном договоре, которым Дания признала Исландию независимым королевством.

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