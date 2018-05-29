Юри Ратас обсудил в Исландии укрепление сотрудничества в области культуры и науки

По оценке Юри Ратаса, одной из возможностей расширения сотрудничества является объединение с сетями фондов культуры и научного сотрудничества стран Северной Европы. ”Успешное участие в Nordplus, поддерживающем учебные поездки, обучение на протяжении всей жизни и обмен опытом, вдохновляет нас на присоединение и к другим программам сотрудничества со странами Северной Европы”, — отметил Ратас.

Помимо прочего, премьер-министр Ратас обсудил с исландской коллегой Катрин Якобсдоттир развитие цифровых технологий, экономические отношения с Европейским союзом, ситуацию на едином рынке после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, трансатлантические отношения, борьбу с изменениями климата и сотрудничество в сфере обороны, а также кибербезопасность.

”Эстония и Исландия высоко ценят свободу в интернете, однако мы также понимаем сопутствующие этому угрозы и необходимость защищать людей в цифровом мире так же хорошо, как и на улицах”, — отметил Ратас. Кроме того, премьер-министр официально пригласил Якобсдоттир на саммит по вопросам цифровых технологий, который будет проходить осенью в Таллинне.

Ратас отметил вклад Исландии в безопасность стран Балтии, а благодаря этому и в безопасность всего НАТО, а также приверженность островного государства выполнению Парижского соглашения по изменению климата и намерение превысить поставленные в нем цели. В рамках Парижского соглашения по климату присоединившиеся к нему страны, в том числе Эстония, поставили перед собой цель на 40 процентов сократить выбросы парниковых газов по сравнению с 1940 годом.

Вечером премьер-министр встретится с местной эстонской общиной и друзьями Эстонии, чтобы отметить столетие Эстонской Республики. В этом году Исландия также отмечает сотую годовщину суверенитета: 1 декабря исполнится сто лет со дня принятия закона о союзном договоре, которым Дания признала Исландию независимым королевством.