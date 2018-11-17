Юри Ратас о правительственном кризисе: я решительно сбрасываю со стола все представленные мне ультиматумы

Наша Эстония вошла в число благополучных государств, что является высоким признанием усилий всех наших людей, которые в течение последних 100 лет верили в это государство, трудились, не щадя себя, во имя этого. Наша экономика растет, а уровень занятости достигает рекордных показателей. Мы должны приложить усилия, чтобы этот успех ощутили все люди в Эстонии. Мы ценим каждого человека, независимо от его пола, возраста, национальности, социального статуса или места жительства.

Правительство Центристской партии Эстонии, Социал-демократической партии и Isamaa за два года приняло немало важных решений, служащих во благо нашей экономике, способствующих росту благосостояния и сплоченности нашего общества, разрешению копившихся годами проблем. Нам предстоит в ближайшие месяцы еще немало работы, в первую очередь, надо принять государственный бюджет на 2019 года, который бы создавал возможность нашего движения вперед. Мне будет очень жаль, если мы позволим, чтобы начавшаяся преждевременно предвыборная кампания нарушила наше сотрудничество и нанесла урон нашим общим достижениям.

Эстония сейчас сильнее, чем когда бы то ни было, и на международном уровне. Успешным председательством в Евросоюзе мы указали путь всей Европе. Силы обороны Эстонии и Кайтселийт, крупнейший военный бюджет за всю историю, присутствие союзников и сотрудничество с ними означают, что наша безопасность обеспечена. Теперь мы стремимся стать непостоянным членом Совета безопасности ООН, чтобы вносить вклад в упрочение мира и безопасности. Мы 27 лет твердо придерживаемся выбранного направления, все это создаем и развиваем.

В то же время, в Эстонии, да и во всем мире, все больше распространяется ложных новостей, все больше проявляются популизм, запугивание, все большее место занимают политические игры. Мы видим, как искренняя тревога честных и трудолюбивых людей используется для их же запугивания, для подрыва достигнутых нами сообща успехов. Для того, чтобы испортить нашу жизнь. И в этом виноваты не только отдельные партии, но и конъюнктурные политики независимо от их партийной принадлежности. К сожалению, мы в последние недели наблюдаем этого в Эстонии невыносимо много. В лживых играх на кон ставятся наши успехи, наше реноме, наша работа. Страх и ложь — негодные средства для сплочения, они используются исключительно для разрушения.

Мы знаем, что 3 марта состоятся выборы в Рийгикогу. Мне очень жаль, что это побуждает наших политиков и партии забывать о людях или думать о них только, как о голосах. Рейтинг побуждает их наплевать на интересы государства и народа, приносить, если потребуется, в жертву наш авторитет на международной арене. Эмоции и обвинения не помогут нам достичь ясности в сложной обстановке, руководители государства должны быть в состоянии действовать, исходя из трезвых оценок. Именно в таких ситуациях и выявляется способность политика действовать, его убежденность.

Европейские принципы, которые мы выбрали в качестве идеалов нашей принятой всенародным голосованием Конституции, обязывают нас говорить и договариваться, искать единства и решения проблем. Стремиться к консенсусу и тогда, когда это кажется невозможным. Мосты соединяют, а вот рвы и крепостные стены — разъединяют. Поэтому мы должны и в предвыборной суете сохранять спокойствие и твердо беречь сбалансированность. Вчерашняя ситуация, когда правительство не пришло к согласию по глобальному пакту ООН о миграции, бесспорно, негативна, но не ведет к ущербу нашей безопасности и шире — разрушению основ и рамок нашей внешней политики.

Вчерашнее обсуждение в правительстве и сегодняшние политические заявления партнеров по коалиции свидетельствуют, что по эффективности работы правительственной коалиции нанесен серьезный удар. Я всегда считал важным, чтобы мы были в состоянии принимать необходимые решения, а не откладывать трудные вопросы на необозримое будущее. Я всегда считал, что самое важное — отстаивать интересы нашего государства и народа, нашу репутацию и наши связи на международной арене. Именно этим я буду руководствоваться и в нынешней ситуации. Я готов продолжить усилия, чтобы прийти к сбалансированности и единству и в самых сложных вопросах.