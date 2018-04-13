13.04.2018, 16:25

Юри Ратас: нельзя противопоставлять социальную защиту, развитие экономики и экологию

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас: нельзя противопоставлять социальную защиту, развитие экономики и экологию
Foto: Jürgen Randma

Премьер-министр Юри Ратас подчеркнул сегодня, выступая перед слушателями организованных Министерством социальных дел в сотрудничестве с Европейским социальным фондом Высших курсов социальной защиты, важность целостного подхода к развитию государства.

”Мы в Эстонии привыкли противопоставлять социальную сферу, экономику и экологию. В ходе общественных дебатов они зачастую выступают в качестве несовместимых понятий или конкурирующих областей — если вкладываем в одну, значит непременно обделяем другую. Это определенно не является здоровым подходом”, — отметил премьер-министр.

По его словам, одним из принципиальных изменений в экономической политике, произошедших при нынешнем правительстве, стало то, что, способствуя экономическому росту, не забывают о том, что выиграть от него должны все люди и что экономическое развитие должно быть поставлено на службу интересам общества.

Целью высших курсов социальной защиты является внедрить в общественное сознание единое понимание социальной политики, политики в сфере занятости и здравоохранения, а также показать, каким образом сотрудничество разных заинтересованных сторон может способствовать росту благополучия жителей Эстонии. Курсы предназначены для руководителей местных самоуправлений, государственного и частного сектора, а также для журналистов.

Темой проходящих уже третий год курсов на этот раз стало здоровье населения и солидарная ответственность, которую общество несет за эту сферу. В течение трех дней с докладами в Вихула выступили многие ведущие специалисты сферы здравоохранения и социальной защиты.

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