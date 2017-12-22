Юри Ратас: не думаю, что вчерашнее голосование испортит отношения между Эстонией и США

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал Delfi, что отношения ЕС и США и Эстонии и США тесные, конструктивные и очень хорошие и что вчерашнее голосование на Генеральной ассамблее ООН их не испортит.

”Вчера Эстония проголосовала, опираясь на международное право и долгосрочную позицию ЕС, которая заключается в разрешении двумя странами конфликта между Израилем и Палестиной. Вопрос статуса Иерусалима — часть этих решений и к достижению этого нужно идти путем переговоров. Как председатель в Совете ЕС для нас наряду с этим важно максимально придерживаться общей линии в общей внешней политике и политике безопасности ЕС”, — сказал Ратас.

”В данной ситуации необходимо, чтобы президент США Дональд Трамп придерживался высказанной во время ближневосточного визита позиции и чтобы США взяли на себя роль лидера в миротворческом процессе. Здесь Эстония безусловно желает сотрудничать с США, поскольку цель Эстонии, ЕС и США едина — мир на Ближнем Востоке”, — отметил премьер.