Юри Ратас на юбилее ТТУ: университеты задают обществу вектор развития

Предваряя своим выступлением юбилейную постановку ”Будущее началось вчера”, посвященную славной истории ТТУ, премьер-министр поблагодарил всех ректоров, преподавателей и сотрудников университета, а также студентов — всех тех, кто за прошедшие десятилетия помог ТТУ столь многого добиться и тем самым способствовал и успеху Эстонии в целом, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр напомнил присутствующим высказывание ректора университета академика Яака Аавиксоо о том, что и во времена своего становления, и сейчас ТТУ был для студентов не удобным выбором, а принятым вызовом. ”Эти слова вспомнились мне во время просмотра посвященной юбилею университета передачи, в которой о первых годах существования университета вспоминали так: вечером засыпали прямо на чертежной доске, утром работа закипала вновь. И так до вечера субботы. Потом шли в баню. В воскресенье можно было побыть человеком. А в понедельник все начиналось сначала”, — сказал Ратас и добавил: ”И так это продолжается уже сто лет. Работа кипит. Это доказанная теорема, в решении которой не приходится сомневаться”.