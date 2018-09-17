17.09.2018, 21:48

Юри Ратас на юбилее ТТУ: университеты задают обществу вектор развития


rus.delfi.ee
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Юри Ратас на юбилее ТТУ: университеты задают обществу вектор развития
Фото: Юрген Рандма/Коммуникационное бюро правительства

”Университет задает обществу вектор развития и создает рамки, основываясь на которых мы можем сообща принимать решения”, — сказал премьер-министр Юри Ратас в своей приветственной речи по случаю столетия Таллиннского технического университета.

Предваряя своим выступлением юбилейную постановку ”Будущее началось вчера”, посвященную славной истории ТТУ, премьер-министр поблагодарил всех ректоров, преподавателей и сотрудников университета, а также студентов — всех тех, кто за прошедшие десятилетия помог ТТУ столь многого добиться и тем самым способствовал и успеху Эстонии в целом, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр напомнил присутствующим высказывание ректора университета академика Яака Аавиксоо о том, что и во времена своего становления, и сейчас ТТУ был для студентов не удобным выбором, а принятым вызовом. ”Эти слова вспомнились мне во время просмотра посвященной юбилею университета передачи, в которой о первых годах существования университета вспоминали так: вечером засыпали прямо на чертежной доске, утром работа закипала вновь. И так до вечера субботы. Потом шли в баню. В воскресенье можно было побыть человеком. А в понедельник все начиналось сначала”, — сказал Ратас и добавил: ”И так это продолжается уже сто лет. Работа кипит. Это доказанная теорема, в решении которой не приходится сомневаться”.

Днем премьер-министр принял участие в торжественном актовом часе, во время которого был провозглашен выпускник года, состоялось посвящение в доктора и почетные доктора. Как выпускник ТТУ премьер-министр подчеркнул, что стремление осознанно смотреть на мир и пытаться осмыслить происходящие в нем процессы свойственно всем, кто считает Таллиннский технический университет своей alma mater.

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