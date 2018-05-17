Юри Ратас: мы подтвердили Западным Балканам, что дверь в ЕС открыта

"Я рад, что у нас есть конкретный план, как двигаться дальше. Европейский союз является для Западных Балкан важнейшим инвестором и рынком. Будущие пути сообщения и инвестиции будут способствовать дальнейшей как региональной, так и европейской интеграции еще до того, как эти страны станут членами ЕС. Мы поддерживаем независимые СМИ и гражданское общество Западных Балкан, в два раза будет увеличено финансирование программы Erasmus+ и создана "Молодежная лаборатория" Западных Балкан, мы поддержим строительство двух скоростных магистралей, объединение рынков электроэнергии и дадим частным инвесторам дополнительные гарантии при вложении средств в Западные Балканы", — пояснил Ратас.

Для Эстонии очень важно привлечь Западные Балканы к тем инициативам Европейского союза, которые связаны с переменами в области технологий, поскольку таким образом все могут выиграть от процесса дигитализации. "Выгода выражается не только в более быстрых и дешевых услугах и экономическом росте, но и в более прозрачном и эффективном государственном управлении и более высоком уровне доверия к власти", — отметил Ратас.

Второй тематический блок касался вопросов безопасности. Европейский союз хочет упрочить сотрудничество с Западными Балканами в сфере борьбы с терроризмом, радикализацией, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Общие проблемы с безопасностью касаются также киберпространства и гибридных угроз, таких, как враждебная пропаганда и дезинформация.

У Ратаса в Софии состоялась также двусторонняя встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. Ратас призвал коллегу продолжать реформы, необходимые для вступления в Европейский союз, и заверил, что Эстония всегда готова поделиться опытом. Ратас выразил Заеву свое удовлетворение тем фактом, что Македония и Греция серьезно продвинулись в вопросе решения конфликта, связанного с названием Республики Македония.

Фото: бюро правительства ЭР





Фото: бюро правительства ЭР



