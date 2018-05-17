Юри Ратас: мы подтвердили Западным Балканам, что дверь в ЕС открыта

17 мая в столице Болгарии состоялся саммит ЕС и государств региона Западные Балканы. Эстонию на саммите представлял премьер-министр ЭстонииЮри Ратас. "Сегодняшний саммит Европейского союза и Западных Балкан стал важным событием, так как предыдущая подобная встреча состоялась 15 лет назад. Мы вновь подтвердили нашим партнерам с Западных Балкан, что дверь в Европейский союз для них открыта. Таково наше обещание", — рассказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас, подводя итоги саммита.
Сквозной темой саммита стали пути и средства сообщения в самом широком смысле, то есть как транспортное и энергетическое сообщение, а также цифровые средства обмена информацией, так и контакты между людьми и возможности в сфере образования. Страны Европейского союза приняли в Софии совместную декларацию и программу приоритетов, которая содержит перечень инициатив по дальнейшему сотрудничеству с Западными Балканами.
"Я рад, что у нас есть конкретный план, как двигаться дальше. Европейский союз является для Западных Балкан важнейшим инвестором и рынком. Будущие пути сообщения и инвестиции будут способствовать дальнейшей как региональной, так и европейской интеграции еще до того, как эти страны станут членами ЕС. Мы поддерживаем независимые СМИ и гражданское общество Западных Балкан, в два раза будет увеличено финансирование программы Erasmus+ и создана "Молодежная лаборатория" Западных Балкан, мы поддержим строительство двух скоростных магистралей, объединение рынков электроэнергии и дадим частным инвесторам дополнительные гарантии при вложении средств в Западные Балканы", — пояснил Ратас.
Для Эстонии очень важно привлечь Западные Балканы к тем инициативам Европейского союза, которые связаны с переменами в области технологий, поскольку таким образом все могут выиграть от процесса дигитализации. "Выгода выражается не только в более быстрых и дешевых услугах и экономическом росте, но и в более прозрачном и эффективном государственном управлении и более высоком уровне доверия к власти", — отметил Ратас.
Второй тематический блок касался вопросов безопасности. Европейский союз хочет упрочить сотрудничество с Западными Балканами в сфере борьбы с терроризмом, радикализацией, организованной преступностью и нелегальной миграцией. Общие проблемы с безопасностью касаются также киберпространства и гибридных угроз, таких, как враждебная пропаганда и дезинформация.
У Ратаса в Софии состоялась также двусторонняя встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым. Ратас призвал коллегу продолжать реформы, необходимые для вступления в Европейский союз, и заверил, что Эстония всегда готова поделиться опытом. Ратас выразил Заеву свое удовлетворение тем фактом, что Македония и Греция серьезно продвинулись в вопросе решения конфликта, связанного с названием Республики Македония.