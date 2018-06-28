28.06.2018, 18:14

Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

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rus.delfi.ee
EST
Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети
Taavi Sepp

Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.

Согласно исследованиям, наибольшую стабильность электроснабжения странам Балтии обеспечат две линии переменного тока, проходящие через Польшу. Вместе с тем, прокладка второй линии, помимо уже имеющейся между Литвой и Польшей, является слишком затратной и на основании имеющихся сегодня данных сложно прогнозировать, когда бы ее удалось построить. Страны Балтии же надеются десинхронизировать свои системы с Россией и объединить их с континентальной Европой к 2025 году.

Поэтому лидеры Балтийских стран, Польши и Европейская комиссия договорились о необходимости заказать углубленный анализ ситуации, чтобы выяснить, какие затраты и технические решения необходимы для того, чтобы электросистемы можно было интегрировать в европейскую сеть через имеющуюся между Литвой и Польшей линию переменного тока и новый подводный кабель постоянного тока. Исследование будет готово к концу августа.

”Отсоединение наших электросистем от российской сети и синхронизация с континентальной Европой очень важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Мы не можем зависеть от российской сети, — пояснил Ратас. — Сегодняшнее соглашение позволит там продолжать этот процесс и ходатайствовать о финансировании укрепления электросистем стран Балтии”.

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Премьер-министр подчеркнул, что Эстония будет готова согласиться только с таким решением, которое обеспечит нашим потребителям высокую стабильность электроснабжения, не создав больших дополнительных расходов. ”В случае, если в результате дополнительных исследований выяснится, что линия переменного тока и кабель постоянного тока этого нам не гарантируют, придется взвесить другие решения. Нашими приоритетами будут надежность электроснабжения и его цена для потребителя”, — сказал Ратас.

Подробнее о политической дорожной карте синхронизации электросетей с континентальной Европой, подписанной Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Европейской комиссией здесь.

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