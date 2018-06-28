Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

Премьер-министр Юри Ратас подписал с коллегами из Латвии и Польши, а также президентом Литвы и председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером политическое соглашение о том, что двигаться дальше в вопросе синхронизации электросистем стран Балтии с материковой Европой.
Согласно исследованиям, наибольшую стабильность электроснабжения странам Балтии обеспечат две линии переменного тока, проходящие через Польшу. Вместе с тем, прокладка второй линии, помимо уже имеющейся между Литвой и Польшей, является слишком затратной и на основании имеющихся сегодня данных сложно прогнозировать, когда бы ее удалось построить. Страны Балтии же надеются десинхронизировать свои системы с Россией и объединить их с континентальной Европой к 2025 году.