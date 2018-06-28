Юри Ратас: мы не можем зависеть от российской электросети

Поэтому лидеры Балтийских стран, Польши и Европейская комиссия договорились о необходимости заказать углубленный анализ ситуации, чтобы выяснить, какие затраты и технические решения необходимы для того, чтобы электросистемы можно было интегрировать в европейскую сеть через имеющуюся между Литвой и Польшей линию переменного тока и новый подводный кабель постоянного тока. Исследование будет готово к концу августа.

”Отсоединение наших электросистем от российской сети и синхронизация с континентальной Европой очень важны с точки зрения обеспечения энергетической безопасности. Мы не можем зависеть от российской сети, — пояснил Ратас. — Сегодняшнее соглашение позволит там продолжать этот процесс и ходатайствовать о финансировании укрепления электросистем стран Балтии”.

Премьер-министр подчеркнул, что Эстония будет готова согласиться только с таким решением, которое обеспечит нашим потребителям высокую стабильность электроснабжения, не создав больших дополнительных расходов. ”В случае, если в результате дополнительных исследований выяснится, что линия переменного тока и кабель постоянного тока этого нам не гарантируют, придется взвесить другие решения. Нашими приоритетами будут надежность электроснабжения и его цена для потребителя”, — сказал Ратас.

Подробнее о политической дорожной карте синхронизации электросетей с континентальной Европой, подписанной Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Европейской комиссией здесь.