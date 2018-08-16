16.08.2018, 11:19

Юри Ратас: Кихну был, есть и будет

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас: Кихну был, есть и будет
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

Премьер-министр Юри Ратас побывал в среду на острове Кихну, где встретился с представителями местного самоуправления и активно участвующими в развитии жизни на острове людьми, посетил место, где будет построено пожарное депо, находящийся на реновации маяк и исторический хутор Мейсамаа.

”Я рад, что с тех пор, как я последний раз посещал Кихну, многие важные до островитян вопросы либо сдвинулись с мертвой точки, либо были решены, — отметил Ратас. — Для небольших островов было сделано учитывающее их особенности исключение в законе о дорожном движении, начато строительство пожарного депо, а кроме того ремонтируется маяк, являющийся туристическим магнитом”.

С руководителем фонда Kihnu Kultuuriruum, энтузиасткой развития местной жизни Маре Мятас премьер-министр обсудил возможности сохранения и развития островной культуры. По словам Ратаса, уникальное духовное и культурное наследие Кихну нужно сохранить в его аутентичной форме. "Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы и века спустя были в почете женское песенное наследние Кихну, местные традиции рукоделия и уклад жизни. Цитируя песню Кихнуской Вирве, Кихну был, есть и будет".

В рамках поездки премьер-министр встретился и с самой легендарной Кихнуской Вирве, а также посетил исторический хутор Метсамаа.

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