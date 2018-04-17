Юри Ратас: Кайтселийт поддерживает и укрепляет cтремление людей защищать свою родину

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня генеральный штаб ополчения Кайтселийт. Командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли дал главе правительства обзор планов развития добровольческой оборонной организации и рассказал о назначенных на первую половину мая учениях Siil 2018 (”Ёж 2018”), сообщает коммуникационное бюро правительства.
По словам премьер-министра, стремление жителей Эстонии защищать свою страну очень сильно, и это подтверждает как важная роль добровольческой организации Кайтселийт в системе обороны Эстонии, так и готовность наших мужчин и женщин принимать участие в организуемых Силами обороны учениях. ”В год, когда Кайтселийт вместе с Эстонской Республикой отмечает столетие, я рад отметить, что в ближайшем будущем будет расти как бюджет Кайтселийта, так и зарплаты его членов, находящихся на действительной службе, а также улучшится система социальных гарантий членов Кайтселийта”, — сказал Ратас, имея в виду в том числе принятые Рийгикогу 11 апреля поправки к ”Закону о Кайтселийте”.