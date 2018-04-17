17.04.2018, 21:00

Юри Ратас: Кайтселийт поддерживает и укрепляет cтремление людей защищать свою родину

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас: Кайтселийт поддерживает и укрепляет cтремление людей защищать свою родину
Фото: Коммуникационное бюро правительства/Кристьян Прии, Кайтселийт

Премьер-министр Юри Ратас посетил сегодня генеральный штаб ополчения Кайтселийт. Командующий Кайтселийта генерал-майор Меэлис Кийли дал главе правительства обзор планов развития добровольческой оборонной организации и рассказал о назначенных на первую половину мая учениях Siil 2018 (”Ёж 2018”), сообщает коммуникационное бюро правительства.

По словам премьер-министра, стремление жителей Эстонии защищать свою страну очень сильно, и это подтверждает как важная роль добровольческой организации Кайтселийт в системе обороны Эстонии, так и готовность наших мужчин и женщин принимать участие в организуемых Силами обороны учениях. ”В год, когда Кайтселийт вместе с Эстонской Республикой отмечает столетие, я рад отметить, что в ближайшем будущем будет расти как бюджет Кайтселийта, так и зарплаты его членов, находящихся на действительной службе, а также улучшится система социальных гарантий членов Кайтселийта”, — сказал Ратас, имея в виду в том числе принятые Рийгикогу 11 апреля поправки к ”Закону о Кайтселийте”.

Он выразил надежду, что все вышеперечисленное будет способствовать развитию Кайтселийта и поможет ему приблизиться к поставленной ”Программой развития государственной обороны 2017-2026” цели увеличить численность своих членов до 30 тысяч.

По словам командующего Кайтселийтом генерал-майора Меэлиса Кийли, крупные учения Siil — это событие, достойное юбилейного года, которое покажет как самим членам Кайтселийта, так и нашему обществу, союзникам и партнерам, а также возможным противникам, что мы очень серьезно подходим к обороне своего государства.

”Настолько масштабно широкий подход к государственной обороне в Эстонии еще не отрабатывался. Очень важно, чтобы мы были способны своей уверенной деятельностью по сдерживанию противника заставить его изменить свои планы, — отметил генерал-майор Кийли. — Мы ждем для участия в Siil всех членов Кайтселийта, чтобы вместе с военными, полицией, союзниками и всеми остальными участниками учений показать: каждая колючка на счету!”

ТОП

Учения Siil 2018, которые пройдут со 2 по 14 мая, являются самыми масштабными с момента восстановления независимости Эстонии. В них примут участие более 15 тысяч военных, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также наши союзники и партнеры из 15 стран.

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