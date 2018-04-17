Юри Ратас: Кайтселийт поддерживает и укрепляет cтремление людей защищать свою родину

Он выразил надежду, что все вышеперечисленное будет способствовать развитию Кайтселийта и поможет ему приблизиться к поставленной ”Программой развития государственной обороны 2017-2026” цели увеличить численность своих членов до 30 тысяч.

По словам командующего Кайтселийтом генерал-майора Меэлиса Кийли, крупные учения Siil — это событие, достойное юбилейного года, которое покажет как самим членам Кайтселийта, так и нашему обществу, союзникам и партнерам, а также возможным противникам, что мы очень серьезно подходим к обороне своего государства.

”Настолько масштабно широкий подход к государственной обороне в Эстонии еще не отрабатывался. Очень важно, чтобы мы были способны своей уверенной деятельностью по сдерживанию противника заставить его изменить свои планы, — отметил генерал-майор Кийли. — Мы ждем для участия в Siil всех членов Кайтселийта, чтобы вместе с военными, полицией, союзниками и всеми остальными участниками учений показать: каждая колючка на счету!”

Учения Siil 2018, которые пройдут со 2 по 14 мая, являются самыми масштабными с момента восстановления независимости Эстонии. В них примут участие более 15 тысяч военных, членов Кайтселийта, полицейских и спасателей, а также наши союзники и партнеры из 15 стран.