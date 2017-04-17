Юри Ратас: избиратели оценили командный дух нашей коалиции

Председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что высокая поддержка партии и правительству в целом — это показатель того, что люди доверяют выбранному политическому курсу и поддерживают цели, которые поставили перед собой правящие партии.

”Опубликованные сегодня свежие результаты социологического опроса показали, что избиратели поддерживают новые идеи и наши политические решения. Ведь все последние годы в политике не было места свежим идеям. Успешное продвижение административной реформы, смелые шаги в направлении государственной реформы, решения, которые направлены на улучшение конкурентоспособности нашей экономики, желание изменить систему здравоохранения и заняться решением социальных проблем — все это нашло поддержку со стороны населения, которые хотят перемен в этих сферах”, — уверен Ратас.

”Высокая поддержка всего правительства — это признание работы всех наших министров. Подтверждение этому опубликованные цифры: поддержка коалиции составляет 49%, оппозиции — 40%. Мы работаем единой командой, у нас четкий план действий и все это не осталось незамеченным. Поддержка избирателей — это лучшая оценка нашей работы”, — сказал Ратас.