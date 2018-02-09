Юри Ратас и Папа Римский Франциск обсудили помощь людям, страдающим в зонах конфликтов

На состоявшейся сегодня встрече премьер-министр Эстонии Юри Ратас и Папа Римский Франциск сосредоточились на теме гуманитарных кризисов, обусловленных военными действиями, а также на возможностях поиска мирного решения конфликтов.

”К сожалению, новости об атаках с большим количеством жертв в Сирии, на Украине и в других зонах конфликтов по-прежнему поступают ежедневно. Важно, что мы не сдаемся и продолжаем искать политические пути решения конфликтов и возможности для улучшения жизни людей”, — сказал Ратас. ”При этом, помимо Минских соглашений, санкций и Женевского переговорного процесса, необходимо помнить и о людях, которые теряют в конфликтах своих близких и вынуждены бежать из родного дома. Ужасы войны, а также физические и душевные раны оставят в их жизни неизгладимый след. Нам следует открыть свои сердца и протянуть ближним руку помощи”, — добавил он.

Военные действия в Сирии длятся семь лет, и скоро минует четыре года, как вооруженный конфликт терзает Украину. По словам Папы Римского, сирийский конфликт является крупнейшей гуманитарной катастрофой со времен Второй мировой войны. Конфликт на Украине коснулся почти пяти миллионов человек, из них 3,8 миллиона нуждаются в гуманитарной помощи. На Украине насчитывается почти 1,6 миллиона внутренних беженцев.

Эстония выделила Сирии гуманитарную помощь на общую сумму 7 миллионов евро, а в 2018-2019 годах выделит дополнительно 1,3 миллиона евро. В период с 2015 по 2017 год Эстония приняла 155 сирийских беженцев. С 2014 года Эстония оказала поддержку лицам, пострадавшим от конфликтов на Украине, в размере свыше 5 миллионов евро.

Папа Римский до сих пор посещал с визитом Эстонию лишь раз, в 1993 году. На встрече премьер-министр подтвердил главе Ватикана, что осенью правительство и народ Эстонии с нетерпением ждут в гости главу католической церкви. Этот визит состоится в год празднования столетия Эстонской Республики. Премьер-министр выразил также признательность, что Святой Престол никогда ни де факто, ни де юре не признавал присоединение Эстонии к Советскому Союзу.

Премьер-министр Юри Ратас и Папа Римский Франциск обсудили также темы климата и защиты окружающей среды, народонаселения и важность образования.

Юри Ратас также встретился с Государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, в беседе с которым среди прочего была поднята тема отношений с Россией.

Сегодня утром эстонский премьер-министр встретился в Риме с главой итальянского правительства Паоло Джентилони. Коллеги обсудили приоритеты следующего долгосрочного бюджета Европейского союза, вопросы, связанные с выборами в Европейский парламент, и темы, касающиеся миграции. Юри Ратас высоко оценил участие Италии в обеспечении неприкосновенности воздушных границ стран Балтии и в работе Центра кибербезопасности НАТО.