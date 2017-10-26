Юри Ратас: Эстония поддерживает политику расширения Европейского союза

Премьер-министр Юри Ратас подтвердил на сегодняшней встрече с председателем Президиума Боснии и Герцеговины Драганом Човичем, что Эстония по-прежнему поддерживает политику расширения Европейского союза и интеграции западно-балканских стран в ЕС, сообщает коммуникационное бюро правительства.

”Страны, достигшие значительного прогресса в стремлении вступить в Европейский союз, должны иметь возможность продвигаться вперед в процессе присоединения. Я призвал председателя Президиума Човича продолжать необходимые для этого реформы в Боснии и Герцеговине. Стабильность западно-балканских стран и евроатлантическая интеграция очень важны для Европейского союза и Эстонии, однако не менее важны ожидания жителей Боснии и Герцеговины, что страна будет быстрыми темпами двигаться по направлению в ЕС”, — сказал премьер-министр Ратас.

Премьер-министр одобрительно высказался о проведенных в Боснии и Герцеговине реформах. Недавно в стране были одобрены транспортная стратегия и стратегия реформирования сектора юстиции, коммерческие законы были упрощены и приведены в соответствие с законодательством ЕС, был принят закон о рабочей силе, а также закон о пенсиях и пособиях, реорганизуется работа банков и многое другое.

Помимо прочего, премьер-министр Юри Ратас обсудил с председателем Президиума Човичем двусторонние отношения между Эстонией и Боснией и Герцеговиной, которые, по мнению премьер-министра, являются хорошими, однако двусторонние контакты остаются редкими. "В отношениях Эстонии и Боснии и Герцеговины еще достаточно пространства для развития, особенно в плане экономики", — отметил премьер-министр Ратас.