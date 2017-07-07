Юри Ратас благодарен Яне Тоом за ее решение поддержать избирательный список Центристской партии

Председатель Центристской партии Юри Ратас в своем обращении к однопартийцам выражает благодарность Яне Тоом и всем тем, кто до последнего боролся за то, чтобы партия осталась единым целым.

Публикуем обращение в полном объеме:

"Дорогие однопартийцы! Дорогие жители Эстонии!

Эстония нуждается в той Центристской партии, которая со времен Народного фронта отстаивала интересы всех жителей нашей страны, вне зависимости от их национальности, возраста, языка общения или социального статуса. Мы ежедневно работаем во имя того, чтобы Эстония была сплоченной и справедливой.

Чтобы добиться этого, мы используем все возможности, которые у нас есть, как на местном уровне, так и на государственном. На последних четырех выборах избиратели доверили нам право управлять Таллинном. За эти годы мы смогли осуществить в столице все наши планы и задумки. Это касается бесплатного общественного транспорта, реставрации школ и детских садов, прибавки к пенсии, ремонта дорог и строительства необходимых дорожных развязок, а также реконструкции площади Свободы, создания парков и зеленых зон отдых. Этот список можно перечислять еще долго.

В ноябре прошлого года Центристская партия возглавила правительство, и за эти полгода мы сумели сделать гораздо больше, чем предыдущее правительство. Вместе с нашими партнерами по коалиции мы поднимем со следующего года не облагаемый налогом минимум до 500 евро, благодаря чему на руках у людей с низким достатком в конце каждого месяца будут оставаться дополнительные 64 евро. В сфере здравоохранения мы приняли долгожданное решение, которое позволит сократить очереди к врачам-специалистам, а медицинские услуги станут качественнее. Запланированная пенсионная реформа обеспечит людям достойную старость, так как выплаты будут солидарными и не будут зависеть от заработной платы человека. Наши фермеры, наконец-то, получили от государства финансовую поддержку, благодаря которой у них появилась возможность начать конкурировать на европейском рынке наравне со всеми другими. Все эти решения и предстоящие требовали и требуют от нас не только политического желания и мужества, но и смелости для их принятия и реализации.

Избиратели высоко ценят нашу работу, но мы не можем позволить себе почивать на лаврах. Высокое доверие со стороны жителей Эстонии требует от нас еще большей отдачи и больше ответственности. Согласно различным социологическим опросам и исследованиям, Центристская партия по-прежнему остается самой популярной политической силой. По последним данным, больше половины жителей Таллинна, имеющих четкое политическое предпочтение, выбирает именно Центристскую партию. Мы занимаем лидирующую позицию по всей Эстонии. Все это — результат нашей общей работы и сильной команды, где вклад каждого сложно переоценить. Я искренне благодарю всех членов нашей партии и всех тех, кто нас поддерживает.

Хотелось бы также выразить благодарность Яне Тоом за ее решение поддержать избирательный список Центристской партии. От чистого сердца хочу сказать спасибо всем тем, кто до последнего боролся за то, чтобы наша партия осталась единым целым, чтобы мы сохранили нашу команду. Вместе и единым партийным избирательным списком мы сможем и дальше отстаивать интересы наших избирателей и всех жителей Эстонии!

Да здравствует Эстония! Да здравствует Центристская партия!"