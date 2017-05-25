Юри Ратас: Арво Сарапуу не останется на посту вице-мэра

Премьер-министр Юри Ратас сказал Ärileht, что Центристская партия и Таллиннская горуправа требуют отставки вице-мэра Арво Сарапуу.

Ратаса поддержал и исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

По словам Таави Ааса, произошедшее сегодня четко подтверждает, что столичная мэрия накануне приняла верное решение, расторгнув договор с фирмой по вывозу бытовых отходов BWM.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.