25.05.2017, 11:29

Юри Ратас: Арво Сарапуу не останется на посту вице-мэра

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents 30.03.2017
Valitsuse pressikonverents 30.03.2017Foto: Andres Putting

Премьер-министр Юри Ратас сказал Ärileht, что Центристская партия и Таллиннская горуправа требуют отставки вице-мэра Арво Сарапуу.

Ратаса поддержал и исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас.

По словам Таави Ааса, произошедшее сегодня четко подтверждает, что столичная мэрия накануне приняла верное решение, расторгнув договор с фирмой по вывозу бытовых отходов BWM.

Госпрокуратура и Департамент полиции безопасности (КаПо) задержали сегодня в качестве подозреваемого вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу.

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