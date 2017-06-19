Юри Мыйз предлагал "зеленым" деньги в обмен на изменение их позиции по Rail Baltic

Бывший мэр Таллинна Юри Мыйз признал, что он предлагал партии "Зеленые Эстонии" профинансировать их предвыборную кампанию. Взамен предприниматель хотел, чтобы "зеленые" поменяли свое отношение к строительству железнодорожной трассы Rail Baltic.

Мыйз сказал ERR, что встретился с представителями партии "Зеленые Эстонии" 24 мая.

Поскольку Мыйзу очень нравится "зеленое" движение, то он сообщил о готовности профинансировать всю предвыборную кампанию "зеленых", но при этом поставил условие, согласно которому те должны были изменить свою позицию по вопросу Rail Baltic.

"Наши принципы не для продажи. Но чувствуется, что такие дела происходят в эстонской политике довольно часто. Это расстраивает. Мы не привыкли к таким ситуациям", — сказала председатель партии "Зеленые Эстонии" Зюлейха Измайлова.

Мыйз подтвердил, что собирается баллотироваться осенью на муниципальных выборах, но по-прежнему нет ясности, по спискам какой партии он будет это делать.

В 1999-м Мыйз был министром внутренних дел, а с 1999 по 2001 год работал мэром Таллинна. C 1999 по 2003 год состоял в партии "Союз Отечества". C 2002 года Мыйз не участвовал ни в каких выборах.