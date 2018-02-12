Юри Луйк встретился в Тбилиси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили

Министр обороны Юри Луйк встретился в пятницу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, а также побывал на временной демаркационной линии с Южной Осетией, оккупированной Россией.

Министр обороны Юри Луйк и премьер-министр Георгий Квирикашвили обсудили на встрече международную ситуацию с безопасностью и обстановку на грузинской территории, оккупированной Россией.

Кроме того, во время беседы были затронуты вопросы проводящихся в Грузии реформ в сфере обороны и экономики, а также евро-атлантических отношений.

”Грузия за последние годы провела множество важных реформ и сблизилась как с Европой, так и с НАТО”, — отметил успехи Грузии министр-обороны Луйк на встрече с премьер-министром Квирикашвили.

При проведении реформ Грузия опиралась также на пример Эстонии, например, относительно реформирования налога с прибыли.

Юри Луйк побывал вчера также на временной демаркационной линии с Южной Осетией, оккупированной Россией.

Луйк заверил премьер-министра Квирикашвили в поддержке Эстонией территориальной целостности Грузии. "Ситуация на оккупированной территории вызывает озабоченность, поскольку там постоянно нарушаются права человека в отношении грузин, оставшихся в этом регионе”, — заметил министр обороны.