Юри Луйк в США рассказал об обороне балтийских государств

В Стратегическом исследовательском центре Соединенных Штатов Америки RAND министр обороны Юри Луйк вел речь об обороне балтийских государств.

Сосредоточившись на роли союзников, Луйк привел три основных фактора, а именно: недопущение конфликта посредством сдерживания, незамедлительный вооруженный ответ в случае нападения и быстрая переброска войск и вооружений при необходимости, передает Министерство обороны.

Министр обороны подчеркнул в центре RAND, что наряду со сдерживанием и недопущением конфликта все большее значение приобретает быстрая переброска подкреплений и ее отработка на учениях. Это означает, наряду с присутствием ресурсов и союзников, наличие растущей необходимости и готовности к быстрой передислокации подразделений и вооружений НАТО в соответствии с ситуацией.

Стратегический исследовательский центр известен своими докладами, касающимися обороны балтийских государств. RAND выполнил ряд аналитических исследований, в которых представил оценку самостоятельного оборонного потенциала как Эстонии и других стран Балтии, так и готовности союзников оказать нам военную поддержку.

”Наши оценки могут в чем-то отличаться, но RAND проделал очень важную работу по оценке использующихся и необходимых для обороны Эстонии ресурсов”, — сказал Луйк.

Министр обороны закончил свой визит в США, в ходе которого встретился со своим американским коллегой Джеймсом Мэттисом.