Юри Луйк в Мюнхене: следующий бюджет ЕС должен обязательно покрывать и новые оборонные инициативы

Министр обороны Юри Луйк встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с заместителем министра обороны Японии Томохиро Ямамото.

Министр обороны Юри Луйк встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с министром обороны Словении, с заместителем министра обороны Японии и с комиссаром Европейской комиссии по промышленности, сообщает Министерство обороны.

Комиссар Европейской комиссии по промышленности Эльзбиета Бьенковска и Юри Луйк обсудили на встрече вопросы поддержки оборонных инициатив из бюджетных средств Европейского Союза.

"Следующий бюджет Европейского Союза должен обязательно покрывать также и новые оборонные инициативы”, — сказал министр обороны Луйк. Он подчеркнул, что важно использовать положительное развитие, имеющее место в рамках оборонного сотрудничества Европейского Союза, и продвигать инновационные технологические решения.

Заместитель министра обороны Японии Томохиро Ямамото представил на встрече обзор ситуации с безопасностью в Восточной Азии. Министры обсудили также эстонско-японское киберсотрудничество; Юри Луйк приветствовал решение Японии присоединиться к расположенному в Таллине центру сотрудничества в области киберзащиты НАТО.

Луйк встретился в Мюнхене также с министром обороны Словении Андреа Катичем, с которым обсудил как подготовку к саммиту НАТО, так и двухстороннее оборонное сотрудничество. Словения также выразила желание присоединится к центру сотрудничества в области киберзащиты НАТО в Таллинне. Кроме того, Эстония и Словения сотрудничают в сфере обучения. Словенские военнослужащие присутствуют в Латвии в составе боевой группы НАТО, в рамках программы ”Расширенного передового присутствия” (Eenhanced Forward Presence — EFP).