Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики

Луйк вернулся в политику в прошлом году с должности руководителя исследовательского центра. Он стал министром обороны страны уже в третий раз. В свое время он проводил с Москвой переговоры о выводе советских войск из Эстонии, и сейчас его обеспокоенность происходящим не исчезла.

”Россия разработала высококлассную систему перемещения войск. Это означает, что войска, которые находятся на границе с Украиной, завтра могут оказаться у границы со странами Прибалтики”.

Луйк напоминает, что Россия укрепила свои позиции в регионе Балтийского моря.

”Осуществляется активное вооружение региона. Оно происходит абсолютно без причины, и это свидетельствует о росте агрессии в нашем регионе”, — говорит Луйк.

Один из признаков изменений в ситуации безопасности — в том числе и то, что Эстония начала проводить одни из крупнейших военных учений в Балтийском регионе. Впервые учения Siil проводились в 2015 году.

В учениях, которые закончатся в конце этой недели, принимают участие более 15 тысяч солдат. Учения охватывают всю территорию Эстонии, а также север Латвии. Они масштабнее прошлогодних, и в других странах Прибалтики учения такого масштаба не проводятся.

В учениях задействованы преимущественно эстонские бойцы народного ополчения и солдаты, находящиеся на срочной военной службе. В общей сложности в учениях принимают участие военные 17 стран. Отрабатывается сотрудничество с полицейскими, пограничными и спасательными службами. Согласно инсценируемой ситуации, группировки, настроенные против Эстонии, устраивают беспорядки в различных частях страны, но война еще не началась.

Практически в то же время в Финляндии проводились менее масштабные учения, в которых принимали участие Швеция и США.

”Это совпадение, но не сюрприз”, — говорит Луйк.

Луйк отмечает, что с удовлетворением следил за визитом министров обороны Финляндии и Швеции в Вашингтон, который состоялся на этой неделе.

”Все, что Финляндия и Швеция делают для сближения с США, кажется нам очень положительным”.

Как известно, Эстония не всегда одобряет то, что Финляндия и Швеция, принимая участие во всех заседаниях НАТО, при этом не хотят присоединяться к альянсу.

Как министр обороны Эстонии Луйк относится к тому, что Финляндия и Швеция хотят сотрудничать с НАТО, но не хотят становиться членами организации?

”Пока Финляндия и Швеция не присоединились, мы относимся к тесному сотрудничеству стран с НАТО очень положительно”, — говорит Луйк.