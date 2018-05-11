11.05.2018, 10:19

Юри Луйк в интервью Helsingin Sanomat: Россия пытается выдавить корабли НАТО с Балтики

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rus.delfi.ee
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President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister külastasid õppust Okas
President, kaitseväe juhataja ja kaitseminister külastasid õppust OkasFoto: Siim Verner Teder, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Военные учения Эстонии Еж — крупнейшие в регионе. В них принимают участие 17 государств, в том числе и Финляндия. В самом центре Таллинна, в здании с серыми колоннами, которое находится за торговым центром Solaris, министр обороны Эстонии Юри Луйк с беспокойством следит за действиями России, особенно на море, пишет финское издание Helsingin Sanomat.

Перевод статьи приводит Иносми.

”Очевидно, что российские военные корабли пытаются выдавить НАТО с Балтики”, — говорит Луйк в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

По его словам, эти попытки выражаются в действиях по отношению к кораблям НАТО — например, в низких пролетах авиации над кораблями и следованием рядом с кораблями.

”Это происходит в международных водах. Это нарушение правил хорошего тона в мореходстве”, — говорит Луйк.

По словам Луйка, прежде всего объектом давления становятся корабли США и других стран НАТО.

Луйк вернулся в политику в прошлом году с должности руководителя исследовательского центра. Он стал министром обороны страны уже в третий раз. В свое время он проводил с Москвой переговоры о выводе советских войск из Эстонии, и сейчас его обеспокоенность происходящим не исчезла.

Россия разработала высококлассную систему перемещения войск. Это означает, что войска, которые находятся на границе с Украиной, завтра могут оказаться у границы со странами Прибалтики”.

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Луйк напоминает, что Россия укрепила свои позиции в регионе Балтийского моря.

”Осуществляется активное вооружение региона. Оно происходит абсолютно без причины, и это свидетельствует о росте агрессии в нашем регионе”, — говорит Луйк.

Один из признаков изменений в ситуации безопасности — в том числе и то, что Эстония начала проводить одни из крупнейших военных учений в Балтийском регионе. Впервые учения Siil проводились в 2015 году.

В учениях, которые закончатся в конце этой недели, принимают участие более 15 тысяч солдат. Учения охватывают всю территорию Эстонии, а также север Латвии. Они масштабнее прошлогодних, и в других странах Прибалтики учения такого масштаба не проводятся.

В учениях задействованы преимущественно эстонские бойцы народного ополчения и солдаты, находящиеся на срочной военной службе. В общей сложности в учениях принимают участие военные 17 стран. Отрабатывается сотрудничество с полицейскими, пограничными и спасательными службами. Согласно инсценируемой ситуации, группировки, настроенные против Эстонии, устраивают беспорядки в различных частях страны, но война еще не началась.

Практически в то же время в Финляндии проводились менее масштабные учения, в которых принимали участие Швеция и США.

”Это совпадение, но не сюрприз”, — говорит Луйк.

Луйк отмечает, что с удовлетворением следил за визитом министров обороны Финляндии и Швеции в Вашингтон, который состоялся на этой неделе.

”Все, что Финляндия и Швеция делают для сближения с США, кажется нам очень положительным”.

Как известно, Эстония не всегда одобряет то, что Финляндия и Швеция, принимая участие во всех заседаниях НАТО, при этом не хотят присоединяться к альянсу.

Как министр обороны Эстонии Луйк относится к тому, что Финляндия и Швеция хотят сотрудничать с НАТО, но не хотят становиться членами организации?

”Пока Финляндия и Швеция не присоединились, мы относимся к тесному сотрудничеству стран с НАТО очень положительно”, — говорит Луйк.

Различия между странами-членами и партнерами заметны в процедурах принятия решений. Однако близким партнерам альянса недоступна вся информация.

”У тех, кто не входит в альянс, доступа ко всей информации нет, — говорит Луйк. — Если страны хотят получать все данные постоянно, то самый легкий путь — присоединиться к альянсу”.

Финляндия принимает участие в военных учениях Siil уже во второй раз и в большем составе, чем в прошлый раз.

Финляндии в учениях представляют 250 солдат преимущественно из международной группы реагирования бригады Пори. Финны принимают участие в учениях многонациональных подразделений саперных войск и частей снабжения на юге Эстонии.

Кроме того, около 30 финских добровольцев задействованы в учениях с представителями народного ополчения на севере Эстонии.

”Неважно, в каких организациях мы состоим. Важно, что два государства пробуют осуществлять союзнические действия. Безопасность обеих стран зависит от действий друг друга, и мы хотим это продемонстрировать. В этом и состоит цель участия в этих учениях”, — говорит Луйк.

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