Юри Луйк в Бухаресте: НАТО необходимо проводить больше учений по переброске войск

Bчера в Бухаресте министр обороны Юри Луйк принял участие во встрече министров обороны в формате Б-9, целью которой было скоординировать позиции государств в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле, сообщает Министерство обороны.

На встрече в Бухаресте приняли участие министры обороны Румынии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Болгарии, Чехии, Венгрии, Словакии, а также представители США и НАТО в качестве наблюдателей.

По словам министра обороны Юри Луйка, для укрепления позиции НАТО, направленной на сдерживание и оборону, важно претворить в жизнь решения, принятые на встречах в Уэльсе и Варшаве на высшем уровне, кроме того, необходимо сделать еще ряд шагов.

”Для непрерывного укрепления сил и средств сдерживания важна адаптация к изменившейся ситуации в сфере безопасности. Это требует совместных учений по переброске военных сил, а также укрепления руководящей роли НАТО и увеличения скорости принятия решений”, — заявил Луйк.

На встрече все были согласны с тем, что возможности по переброске военных сил в пределах альянса должны улучшиться.

”Для улучшения военной мобильности безусловно необходимо сотрудничество между НАТО и Европейским союзом. Решения в области развития своей инфраструктуры ЕС должен принимать также учитывая потребности НАТО”, — подчеркнул министр Луйк.

Одной из важных тем обсуждения на встрече Б-9 было более обширное включение киберзащиты в планы НАТО.

”Мы должны воспринимать киберугрозы так же серьезно, как и угрозы конвенциональные, а также должны пересмотреть киберполитику НАТО”, — сказал министр Луйк.

Встреча министров обороны в формате B9 была проведена впервые. На уровне глав государств и правительств встречи в формате Б-9 начали проводиться до саммита НАТО в Варшаве.