Юри Луйк: НАТО продолжает укреплять европейскую оборону

Министр обороны Юри Луйк сообщил позавчера, по завершении состоявшейся в Брюсселе встречи министров обороны НАТО, что альянс продолжает обновлять и укреплять оборонительную концепцию сдерживания с целью ответа на предстоящие риски безопасности, сообщает Министерство обороны.

По словам министра, одной из важнейших тем встречи было достижение более детального соглашения относительно приспосабливания структуры военного управления НАТО: "Костяк твердой позиции НАТО создается боеспособной структурой управления”.

Министр обороны сказал, что нынешняя ситуация с безопасностью, когда основной деятельностью альянса стала коллективная оборона, требует от НАТО, кроме приспособления структуры управления, также большей скорости принятия решений.

Другой важной частью встречи стало обсуждение вопроса укрепления оборонной концепции сдерживания НАТО и продвижения стабильности.

"Для того чтобы альянс НАТО был способен выполнять три свои главные задачи, — обеспечение коллективной обороны, кризисное регулирование и безопасность в рамках партнерства — недопустимо, чтобы одновременные усилия союзнических государств были ориентированы в разных направлениях в рамках альянса”, — заявил Луйк.

По словам министра, с учетом предстоящего саммита НАТО важно, чтобы альянс смог сообща противостоять существующим рискам во всех регионах НАТО.

Луйк добавил, что Эстония продолжит поддерживать борьбу с терроризмом и продвижение стабильности, наращивая присутствие в Афганистане и Мали.

Министр назвал позитивным шагом увеличение союзниками своих расходов на оборону, что крайне необходимо в нынешней ситуации с безопасностью.

"За последние три года у союзников изменился образ мыслей. Я надеюсь, что нарастающая тенденция увеличения расходов на оборону продолжится и в будущем”, — отметил министр.

Министр обороны встретился со своим канадским коллегой Харьитом Сайаном и поблагодарил Канаду за вклад в безопасность нашего региона.

На совместном ужине министров обороны, на котором присутствовала также верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, было подтверждено, что цель новых оборонных инициатив Европейского Союза заключается не в конкуренции с НАТО, а поиск возможностей для дополняющего друг друга сотрудничества.