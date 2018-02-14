Юри Луйк: Эстония развивает боеспособные вооруженные силы

Министр обороны Юри Луйк отметил, представляя вчера программу развития сферы обороны на четыре последующие года, что главная цель развития сил обороны заключается в развитии по-настоящему боеспособных вооруженных сил.

"Если в войсках нет бойцов или если у бойцов нет оружия и боеприпасов, то такие войска не будут боеспособными", — заметил министр обороны.

По мнению Луйка, по этой причине не имеет смысла создавать формирования на бумаге, которые будут хорошо выглядеть, но за которыми не будут стоять живые люди, выучка и вооружение.

"Развитие такой армии было бы расточительством, а расточительства мы не можем себе позволить", — заметил министр обороны.

Луйк вместе с командующим силами обороны генералом Рихо Террасом представил программу Министерства обороны, на основании которой будет развиваться государственная оборона Эстонии в период с 2019 по 2022 год.

Четырехлетняя программа развития сферы управления Министерства обороны обеспечивает, чтобы средства, выделенные на государственную оборону, пошли на развитие укомплектованных личным составом и боеспособных воинских частей.

Развитые таким образом силы обороны, в случае поступления реальной боевой тревоги, будут способны в кратчайшие сроки отреагировать на угрозу во взаимодействии с союзниками.

С программой можно ознакомиться на домашней странице Министерства обороны.