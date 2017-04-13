Юргенстейн: поддержка кружков по интересам сократит разницу между городскими и сельскими школами

Вчера Рийгикогу принял необходимы поправки к законам о молодежной работе, частной школе и школе по интересам, чтобы стало возможным реализовать программу поддержки кружков по интересам. Депутат Рийгикогу Тоомас Юргенстен (СДП) в своей речи, произнесенной перед принятием законопроекта, отметил момент смелости, который присущ этому решению.

”Чтобы преуспеть в сфере образования, иногда нужно рисковать, в меру и обоснованно. Так и в этом законопроекте есть доля риска: никто из нас не знает точно, что наш ждет в будущем, как будет действовать симбиоз между домашним, школьным и внеклассным образованием. Но ясно одно, образование в быстро меняющемся мире не должно стоять на месте, это обернулось бы для государства кошмаром”, — сказал Тоомас Юргенстейн, учитель с многолетним стажем.

Инициированная соцдемами государственная система поддержки призвана сделать кружки по интересам и внеклассное образование более доступными для детей. В фокусе программы три сферы: культура, спорт, а также естественные и точные науки. Государство запускает свою программу в сентябре. В этом году на нее выделено 5,7 миллионов, со следующего — 15 миллионов евро будет выделяться ежегодно.

Тоомас Юргенстейн надеется, что интерес молодых людей к кружкам распространится затем и на школы.

”Я работал учителем в хорошей гимназии. И у меня сложилось впечатление, что с каждым годом в нашу гимназию поступало все меньше и меньше деревенских детей. Отчасти это обусловлено появлением государственных гимназий — дети теперь могут получать хорошее образование и в своем родном крае. Но все же качественные кружки по интересам, которые будут доступны детям и в сельских регионах, поддержат деревенских ребят и сократят разрыв в уровне образования между сельскими и городскими школами”, — объяснил Юргенстейн, а затем привел пример из прошлого. — Я жил в деревне, гулял по лесам и полям, держа за пазухой легендарную книжку Эрика Кумара ”Полевой определитель птиц Эстонии”, и пытался осуществлять наблюдение за птицами. Однако городские ребята, которые делали это под систематичным руководством, делали больше успехи, чем я”.