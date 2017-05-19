Юрген Лиги: ведущие новостей, вот вам пожизненное разрешение нападать на меня

Депутат Рийгикогу Юрген Лиги в социальной сети выражает возмущение тем, что новому председателю совета ERR Рейну Вейдеманну не понравился агрессивный стиль интервьюирования ведущих новостей ERR. "Если бы у политика была правда, которую излагать, не нужно было бы и нападать на него", — считает Лиги.

"Когда листаешь эстонские новости, чувствуется дурной запах", — отмечает Лиги сегодня утром в Facebook и приводит четыре события прошедшей недели, которыми никак нельзя быть довольным.

"ERR получило председателя совета, который первым делом беспокоится о нападении на политиков в ERR. И не касается того, как пустота и ложь рулят в их словах. Эти вещи не возможно совместить, потому что если бы у политика была правда, которую излагать, не нужно было бы и нападать на него, он нападал бы этим сам. Если я сам еще буду давать интервью, ведущие, то вот вам мое пожизненное разрешение на (аргументированное) нападение", — констатирует политик.

Лиги этим указывает на сказанное избранным во вторник новым главой совета ERR Рейном Вейдеманном, будто бы ставший в последнее время более агрессивным стиль интервьюирования ведущих "Актуальной камеры" напоминает стиль КГБ и поэтому не подходит для эфира ERR.

Во-вторых, ему не дает покоя происходящее вокруг Нарвского музея. "В Нарве ворочают руководителей музея, забирая у музея деньги. Бесспорно, дух путается под ногами у власти. Правящим партиям давно пора было вмешаться, а они наоборот говорят о закрытии музея. Что останется культуре и достопримечательностям Нарвы? Имитация Академии внутренней безопасности?"

В-третьих, он упрекает правителей в предвещающей недоброе демагогии и грызне в финансах. "Бюджет и так в нестабильном минусе, а теперь еще обещают отказаться от налогов, "повышая эффективность работы налогового департамента". Как пустые слова это вмешательство в независимость прогноза, или дополнительный воздух в бюджете. Очень плохой воздух", — считает Лиги и добавляет, что работа департамента должна быть максимальной все время. "Сокращения расходов — это то, о чем следует говорить, потому что налоговое ралли нужно остановить и привести бюджет в равновесие".

В-четвертых, он указывает встречу бизнесмена Тоомаса Лумана с министром финансов, после которой Луман сказал, что впервые Эстонии министр финансов не может сказать ничего понятного.