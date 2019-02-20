20.02.2019, 10:55

Юрген Лиги упал на Тартуском лыжном марафоне и сломал несколько ребер

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rus.delfi.ee
EST 6
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al13feb05mj�rgenligi302.jpgFoto: Aldo Luud/EPL arhiiv

Первый номер Партии реформ по Вильяндимаа и Ярвамаа Юрген Лиги сообщил, что из-за полученной на Тартуском марафоне травмы ему придется на некоторое время отсутствовать на предвыборных мероприятиях.

Лиги написал в Facebook, что упал за 20 км до конца марафона, отстав в итоге на 300 мест. В результате падения он сломал два ребра и повредил легкое.

Лиги сожалеет, что теперь ему придется пропустить некоторые предвыборные мероприятия, в том числе и дебаты с министром образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) на тему русско- и эстоноязычного образования. Однако он обещает провести их на следующей неделе.

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