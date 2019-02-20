Юрген Лиги упал на Тартуском лыжном марафоне и сломал несколько ребер

Лиги написал в Facebook, что упал за 20 км до конца марафона, отстав в итоге на 300 мест. В результате падения он сломал два ребра и повредил легкое.

Лиги сожалеет, что теперь ему придется пропустить некоторые предвыборные мероприятия, в том числе и дебаты с министром образования и науки Майлис Репс (Центристская партия) на тему русско- и эстоноязычного образования. Однако он обещает провести их на следующей неделе.