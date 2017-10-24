Юрген Лиги стал председателем фракции Партии Реформ в парламенте

Сегодня Партия Реформ выбрала Юргена Лиги на пост председателя партии в парламенте, который, несомненно, имеет огромный многоликий политический опыт, а также является частью старой гвардии Партии реформ, сообщает пресс-служба партии.

”Я правил фракцией и раньше, но эта легислатура будет другой. В то время я придерживался четырех летнему стажу в политике, после различных парламентских комитетов и министерств я принял предложение коллег из партии с более четким виденьем и большим спокойствием,” сказал Лиги.

По словам председателя Партии Реформ Ханно Певкура, он рад, что фракция поддержала кандидатуру Юргена Лиги.

”Юрген — сильный лидер, и у фракции с ним в будущем будет сильное противостояние правительству. Мы будем продолжать уделять внимание, как конструктивной критике в сторону правительства, так и предотвращению глупых решений, заменив их нашими инициативами,” добавил Певкур.

Председатель Партии Реформ Ханно Певкур, вчера был избран вице-спикером Рийгикогу набрав 33 голоса.