Юрген Лиги стал председателем фракции Партии реформ в парламенте

Сегодня Партия реформ выбрала на пост председателя фракции партии в парламенте Юргена Лиги, который, несомненно, имеет разносторонний политический опыт, а также является частью старой гвардии Партии реформ, сообщает пресс-служба партии.

”Я руководил фракцией и раньше, но этот срок полномочий будет другим. В то время я опирался на четырехлетний стаж в политике, после различных парламентских комитетов и министерств я принял предложение коллег из партии с более четким видением и большим спокойствием”, — сказал Лиги.

По словам председателя Партии реформ Ханно Певкура, он рад, что фракция поддержала кандидатуру Юргена Лиги.

”Юрген — сильный лидер, и фракция с ним и в будущем будет сильной оппозицией правительству. Мы будем продолжать уделять внимание как конструктивной критике в адрес правительства и предотвращению глупых решений, так и своим инициативам”, — добавил Певкур.

Прежний председатель фракции и председатель Партии реформ Ханно Певкур вчера был избран вице-спикером Рийгикогу, набрав 33 голоса.