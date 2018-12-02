Юрген Лиги пожаловался на дискриминацию

Лиги считает, что в эстонской политике уже годами наблюдается положительная дискриминация, и этого хватит. Кроме того, он отметил, что и сам входит в число тех, кого дискриминируют.

"Я — мужчина средних лет, и я знаю, что мои возможности ниже, чем у женщин с такой же квалификацией", — объяснил он и скромно добавил, что стать министром не было его амбицией, хотя он уже четыре раза им становился.