02.12.2018, 17:30

Юрген Лиги пожаловался на дискриминацию

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rus.delfi.ee
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Riigikogu infotund
Riigikogu infotundFoto: Ilmar Saabas

На посвященной гендерному равноправию конференции Юрген Лиги (Партия реформ) заявил, что в Эстонии не нужно вводить гендерные квоты, потому что они только усилят дискриминацию.

Лиги считает, что в эстонской политике уже годами наблюдается положительная дискриминация, и этого хватит. Кроме того, он отметил, что и сам входит в число тех, кого дискриминируют.

"Я — мужчина средних лет, и я знаю, что мои возможности ниже, чем у женщин с такой же квалификацией", — объяснил он и скромно добавил, что стать министром не было его амбицией, хотя он уже четыре раза им становился.

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