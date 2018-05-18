Юрген Лиги: ношение георгиевской ленточки в Эстонии неуместно, но наказывать за это не надо

Парламент Литвы поддержал предложение наказывать тех, тех, кто носит георгиевскую ленточку. Член Рийгикогу считает, что благодаря понимающему отношению со стороны эстонцев штрафовать за ленты не требуется.

”С запретами надо быть осторожными, так как они могут превратиться в снежный ком”, — сказал Лиги Delfi.

Парламентарий добавил, что георгиевские ленты также неуместны как нацистская символика или советская, так как после оккупации Украины многими воспринимаются негативно.

Но не следует забывать хорошие времена, которые были у георгиевских лент. ”Ее носил также Лайдонер, и жаль, что она превратилась в знак опасности для слабой страны”, — сказал Лиги.